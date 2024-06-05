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<a href="https://33live.ru/novosti/05-06-2024-test-dlya-nastoyashhix-sovetskix-stilyag-chto-vy-pomnite-o-mode-v-sssr-.html" target="_blank">Тест для настоящих советских стиляг: что вы помните о моде в СССР? </a> - Советская мода оказала значительное влияние на стиль и предпочтения в области одежды, обуви и аксессуаров. Она отражала особенности жизни страны, а также влияние западных трендов, которые проникали через различные каналы, несмотря на идеологические ограничения.