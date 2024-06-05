Правоохранители 33-го региона задержали 37-летнего жителя Псковской области.

Правоохранители 33-го региона задержали 37-летнего жителя Псковской области. Мужчину обвиняют в краже 490 тыс. рублей у своей знакомой из Коврова. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Стражи порядка установили, что гражданин познакомился с потерпевшей в интернете и приехал к ней в гости. Через некоторое время он покинул жилище гостеприимной хозяйки, а дама обнаружила пропажу крупной суммы денег.В настоящее время уголовное дело в отношении жителя Псковской области передано в суд. Сам фигурант находится под стражей.