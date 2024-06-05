«Мы с ним разговаривали, в процессе разговора я ему сказал, что нахожусь в федеральном розыске за убийство. Схватил нож и нанес ему удар в живот и два удара в грудь», – рассказывает

«Мы с ним разговаривали, в процессе разговора я ему сказал, что нахожусь в федеральном розыске за убийство. Схватил нож и нанес ему удар в живот и два удара в грудь», – рассказывает обвиняемый оперативникам. Уголовное дело об убийстве 24-летней давности направлено в суд. Во время следствия по этому обвинению фигурант уже отбывает пожизненное заключение, на