Памятник великому поэту установили в одноименном парке. Александр Сергеевич Пушкин запечатлен переходящим через мост, поскольку он был во Владимире только проездом. Официальное открытие

Памятник великому поэту установили в одноименном парке. Александр Сергеевич Пушкин запечатлен переходящим через мост, поскольку он был во Владимире только проездом. Официальное открытие скульптуры запланировано на 6 июня – в день рождения Пушкина. Из телеграм-канала “Дмитрий Наумов. Официально” Вместе с коллегами, в рамках рабочего выезда, пообщался со скульптором Игорем Черноглазовым, который работал над созданием этого