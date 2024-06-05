В ближайший четверг, 6 июня, на четырёх улицах Владимира будет остановлена подача газа.

В ближайший четверг, 6 июня, на четырёх улицах Владимира будет остановлена подача газа. Об этом рассказала городской администрации.Отключение связано с производством работ на газопроводе низкого давления. Так, с 9 утра и до 16.00 голубое топливо перестанет поступать в ряд домов на улицах Горького, Кирова, Мира и Верезинской.«Филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» приносит жителям города извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.