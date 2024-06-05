Об этом сообщается в Информационном центре регионального надзорного ведомства.

В Лакинске благодаря прокуратуре инвалид обеспечен средствами реабилитации. Об этом сообщается в Информационном центре регионального надзорного ведомства.«Установлено, что женщина в течении 2023 года не обеспечена положенными ей в соответствии с разработанной индивидуальной программой техническими средствами», – рассказали прокуроры.На сегодняшний день инвалид обеспечен всем необходимым: корсетом полужёсткой фиксации, аппаратом на голеностопный сустав и ортопедической обувью.