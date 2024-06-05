Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД по Владимирской области.

В Петушинском районе миграционная служба нашла пять нелегалов. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД по Владимирской области.Рейд прошёл на одном из строительных объектов. Обнаружилось, что пять человек работали штукатурами, получив разрешение на работу швеями, ещё четверо работали без всякого документа. В итоге было поймано пять иностранцев, которые незаконно проживали на территории РФ. В ближайшее время пределы страны они покинут.