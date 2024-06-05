Гнилые деревянные опоры ЛЭП без необходимых знаков и подписей, нависающие ветви, неогражденные токоведущие части – в таком состоянии находились объекты электроснабжения в деревнях

Гнилые деревянные опоры ЛЭП без необходимых знаков и подписей, нависающие ветви, неогражденные токоведущие части – в таком состоянии находились объекты электроснабжения в деревнях Островищи, Домашнево, Гнездино, поселке Луговой. Нарушения обнаружила прокуратура в декабре 2023 года. 15 декабря в филиал «Владимирэнерго» внесено представление, которое признали обоснованным, но нарушения устранять никто не торопился. Тогда прокуратура района обратилась