В посёлке Городищи Петушинского района приступили к ремонту автомобильных дорог В планах –...

В посёлке Городищи Петушинского района приступили к ремонту автомобильных дорогВ планах – привести в нормативное состояние участки дорог на Октябрьской и Пролетарской улицах, сообщили в пресс-службе Министерстве транспорта Владимирской области.На сегодняшний день ремонт участка поселковой автомобильной дороги завершён на улице Октябрьской, ведущей к поселковому клубу и садоводческому товариществу «Звёздочка».Городищи – посёлок со статусом городского поселения один из крупных не только в Петушинском районе, но и во Владимирской области. Здесь проживает более 4 000 человек.В посёлке работают: школа, детский сад, культурно-досуговый центр, гостиница, отделение Сбербанка, почта, сетевые магазины, краеведческий музей.Образующим предприятием является отделочная фабрика, построенная в 19 веке крупным промышленником Саввой Морозовым.Здесь выпускают марлю, перевязочные материалы, которые на сегодняшний день активно отправляются не только в медицинские учреждения региона, но также в зону проведения СВО.Фото: Министерство транспорта Владимирской области