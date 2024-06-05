В посёлке Городищи Петушинского района приступили к ремонту автомобильных дорог
В планах –...
В посёлке Городищи Петушинского района приступили к ремонту автомобильных дорог
В планах – привести в нормативное состояние участки дорог на Октябрьской и Пролетарской улицах, сообщили в пресс-службе Министерстве транспорта Владимирской области.
На сегодняшний день ремонт участка поселковой автомобильной дороги завершён на улице Октябрьской, ведущей к поселковому клубу и садоводческому товариществу «Звёздочка».
Городищи – посёлок со статусом городского поселения один из крупных не только в Петушинском районе, но и во Владимирской области. Здесь проживает более 4 000 человек.
В посёлке работают: школа, детский сад, культурно-досуговый центр, гостиница, отделение Сбербанка, почта, сетевые магазины, краеведческий музей.
Образующим предприятием является отделочная фабрика, построенная в 19 веке крупным промышленником Саввой Морозовым.
Здесь выпускают марлю, перевязочные материалы, которые на сегодняшний день активно отправляются не только в медицинские учреждения региона, но также в зону проведения СВО.
Фото: Министерство транспорта Владимирской области