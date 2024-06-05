Картины Кустодиева, Бенуа, Петрова-Водкина, Фалька, Кончаловского и другие шедевры из ереванского Музея русского искусства и собрания семьи знаменитого коллекционера Арама Абрамяна покажут на выставке в Инженерном корпусе Третьяковской галереи

"Всего в экспозиции "Москва – Ереван – Москва. Музей русского искусства" 60 произведений живописи и графики", — отметили в Третьяковке.Экспозицию открывает раздел графических произведений конца XIX – начала XX веков из собрания ереванского Музея русского искусства. Здесь можно увидеть работы Николая Рериха "Облако", "Знак" и "Архаический пейзаж", которые Абрамян относил к числу своих особо удачных приобретений. Также представлены акварели и графические листы других художников круга "Мира искусства": киммерийские пейзажи Волошина и Богаевского, "Версаль. Бассейн" Бенуа, работы Серебряковой, Судейкина, Сапунова, Петрова-Водкина.Второй зал содержит преимущественно живописные работы из собрания Арама Абрамяна (ныне Музея русского искусства, Ереван). "Картины этого зала демонстрируют вариативность художественных стилей в искусстве первой трети XX века и творческих исканий мастеров того времени", — отметили в ГТГ. Здесь посетители увидят в частности произведения Головина, Кустодиева, Юона, Тархова, созданные в начале XX века, пейзажи Фалька и Вильямса 1940–1950-х годов.Отдельный блок выставки, своеобразный эпилог рассказа о собирательской деятельности Абрамяна составляют работы шестидесятников —"Ночь в Солигаличе" (1968–1981) и "Зимний вечер" (1963) кисти Андронова, "Две фигуры" (1968) Попкова."В залах Государственной Третьяковской галереи впервые встретились две части коллекции Абрамяна — принадлежащая Музею русского искусства в Ереване и находящаяся в собственности его семьи, что позволяет познакомить московского зрителя с ценнейшим собранием врача-коллекционера", — подчеркнули в ГТГ.Арам Яковлевич Абрамян — всемирно известный врач-уролог, доктор наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР, Герой Социалистического Труда, автор более 100 научных работ. Уроженец Тифлиса, он по окончании гимназии отправился на Кавказский фронт Первой мировой войны. В 1918 году поступил в Закавказский медицинский институт. Продолжил обучение в Москве, куда переехал в 1920 году. В столице посещал музеи и выставки, вращался в художественной среде. Начало активной собирательской деятельности Абрамяна относится к середине 1950-х – 1960-м годам. Приобретение картин продолжалось вплоть до 1980-х.Около 1980 года Арам Яковлевич решил подарить большую часть своего собрания Еревану. Для этого дара было выделено отдельное здание, в котором в 1984 году открылся Музей русского искусства (коллекция профессора А.Я. Абрамяна). До конца своих дней собиратель продолжал пополнять фонды музея. Другая часть коллекции, в том числе некоторые из новых приобретений профессора, оставалась у него в доме (ныне собрание семьи А.Я. Абрамяна).Выставка продлится до 11 августа 2024 года.