Об этом сообщают организаторы.

Владимирцы смогут заработать миллион рублей на всероссийском конкурсе грантов «Бирюса». Об этом сообщают организаторы.Всего заявлено 18 номинаций. Участники смогут проявить себя в организации занятости молодёжи или, например, в развитии малых территорий, работе с инвалидами или экопросвещении.Состязание будет проводиться в несколько этапов. Первый – «Мы молодые» пройдёт с 4 по 9 августа, второй – «Спорт и здоровый образ жизни» будет с 12 по 17 августа, а третий – «Твой ход» пройдёт с 20 по 25 августа.