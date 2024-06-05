Об этом сообщили представители регионального Правительства.

Владимирская делегация во главе с Александром Авдеевым примет участие в ПМЭФ-2024. Об этом сообщили представители регионального Правительства.Представлять Владимирскую область поедут люди от компаний «Русклимат», «Алмазная долина» и Муроммашзавода, а также руководители правительственных блоков экономики, предпринимательства и туризма.На форуме предстоит подписать ряд стратегических соглашений и провести несколько рабочих встреч и переговоров. Кстати, на стенде региона будет выставлен кемпбот-амфибия, который был разработан в Муроме.