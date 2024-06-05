Владимирские таможенники установили семь фактов вывоза лесоматериалов за границу. Преступления произошли в прошлом году. Судогодская организация незаконно отправила в Грузию около 200

Владимирские таможенники установили семь фактов вывоза лесоматериалов за границу. Преступления произошли в прошлом году. Судогодская организация незаконно отправила в Грузию около 200 кубометров хвойной древесины общей стоимостью больше двух миллионов рублей. Игорь Губанин, заместитель начальника Владимирской таможни Директор организации использовал подложные документы. В таможенных декларациях он умышленно заявил недостоверные сведения о происхождении товара и его