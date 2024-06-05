Владимирские госохотинспекторы начали учет барсуков Учет проводится ежегодно, в конце мая - начале...

Владимирские госохотинспекторы начали учет барсуковУчет проводится ежегодно, в конце мая - начале июня, чтобы установить лимиты добычи барсучьего мяса, меха и особо ценного жира.-Так, вот уже видно тропочку, по которой барсук ходит, сейчас мы по ней пройдем.Барсук - типичный лесной норник. Зверьки крепко привязываются к местам обитаний и построенным жилищам, поэтому их учет специалисты ведут, устраивая длительные засады у нор и считая щенков. Свои убежища барсуки строят недалеко от опушек леса, реже - в сплошных лесных массивах и на открытых площадках. Иногда в барсучьих городках селятся лисицы или енотовидные собаки, но знающие люди всегда могут определить, кто хозяйничает в доме. По следам, например. Или по остаткам пищи, которыми домовитые барсуки никогда не разбрасываются.