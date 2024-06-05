Владимирские полицейские задержали ранее судимого жителя соседнего региона, подозреваемого в...

Владимирские полицейские задержали ранее судимого жителя соседнего региона, подозреваемого в грабеже59-летняя жительница Владимира обратилась в полицию и рассказала о нападении. С ее слов, на улице к ней сзади подошел незнакомец, толкнул, выхватил из рук дамскую сумку с мобильным телефоном и небольшой суммой денег, после чего убежал."В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска установили личность злоумышленника, а через два дня подозреваемый в грабеже уже был задержан. Им оказался ранее судимый 41-летний безработный житель Нижегородской области", - рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Мужчина признался в содеянном и рассказал, что похищенные 1 500 рублей потратил. Сумка и мобильный телефон были обнаружены полицейскими и возвращены владелице.В отношении гражданина возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу.Фото: fusion brain, платформа для генерации изображений