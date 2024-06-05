Одну пожарную автоцистерну АЦ-6,0-40 и пять автоцистерн АЦ-2,5-40 передали сегодня в подразделения Владимирского лесхоза. Эта техника имеет повышенную проходимость, что как раз требуется для

Одну пожарную автоцистерну АЦ-6,0-40 и пять автоцистерн АЦ-2,5-40 передали сегодня в подразделения Владимирского лесхоза. Эта техника имеет повышенную проходимость, что как раз требуется для тушения природных пожаров. Спецмашины закуплены в рамках госконтракта по нацпроекту «Экология». Они нужны, чтобы доставлять к месту возгорания спасателей, оборудование, воду и пенообразователь, а также тушить огонь. Из пресс-релиза правительства области