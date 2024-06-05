Правоохранители задержали 41-летнего безработного жителя Нижегородской области.

Правоохранители задержали 41-летнего безработного жителя Нижегородской области. Мужчину обвиняют в грабеже. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Потерпевшей оказалась 59-летняя жительница столицы 33-го региона. Женщина поведала, как сзади на улице к ней подошёл человек, толкнул, вырвал сумочку с деньгами и телефоном и убежал.Полицейские оперативно установили личность подозреваемого и вскоре его арестовали. На допросе нижегородец во всём сознался. Сумку и мобильник вернули потерпевшей, а деньги мужчина успел потратить.В настоящий момент в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.