Уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, заведенное на бывшую работницу частного владимирского

Уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, заведенное на бывшую работницу частного владимирского детсада «Логосфера», направлено в суд. Женщина ударила 3-летнюю девочку по лицу и ягодицам, рассказали в пресс-службе прокуратуры. Инцидент произошел 2 апреля. «Шестой канал» ранее выяснил, что ребенок вместе со сверстником повздорили из-за игрушки. Сама девочка о