Во Владимире бывший мастер теплосетей, по вине которого погиб слесарь, получил условный...

Во Владимире бывший мастер теплосетей, по вине которого погиб слесарь, получил условный срокИзвестно, что 3 марта 2021 года при производстве работ на участке магистральных тепловых сетей руководитель бригады не обеспечил слесарю безопасные условия труда в тепловом колодце, расположенном у дома 26 по улице Луначарского в городе Владимире.Кроме того, не проверил пропускную способность охладительного колодца заполнением водой, не обеспечил слесаря страховочной привязью, допустил последнего к работе в колодце в состоянии алкогольного опьянения."В ходе выполнения слесарем работ по открытию дренажной арматуры между охладительным колодцем и недействующим трубопроводом тепловой сети произошла утечка теплоносителя, что повлекло заполнение колодца горячей водой, в результате контакта с которой слесарем получены ожоги, от которых он скончался в больнице", - рассказали пресс-службе Октябрьского районного суда города Владимира.В результате допущенных мастером нарушений требований промышленной безопасности не удалось своевременно извлечь слесаря из колодца и предотвратить получение им телесных повреждений.Подсудимый в судебном заседании вину не признал, не считая себя руководителем указанных работ.Приговором суда мастер теплосетей с учётом возраста, состояния здоровья и его трудоустройства осужден условно на 2 года.Приговор в законную силу не вступил.Фото: пресс-служба Октябрьского районного суда города Владимира