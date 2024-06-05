Цепочка столкновений привела к госпитализации женщины.

По информации пресс-службы ГАИ по Владимирской области, инцидент произошёл в региональной столице в 15:00. Водитель автомобиля «ВАЗ» столкнулся на перекрёстке с машиной «Peugeot».В результате отечественный автомобиль вылетел на другую полосу, где сбил пенсионерку 1953 года рождения. Женщина госпитализирована с травмами, по факту ДТП начато расследование.