Во Владимире на пешеходном переходе сбили 71-летнюю женщину
4 июня 2024 года в 15.00 на улице...
Во Владимире на пешеходном переходе сбили 71-летнюю женщину
4 июня 2024 года в 15.00 на улице Ерофеевский спуск в городе Владимире произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает старший инспектор отдела ГАИ г. Владимира Алена Бусько, 19-летний водитель легкового автомобиля "ВАЗ", ехавший
со стороны улицы Муромской не снизил скорость перед нерегулируемым пешеходным переходом и столкнулся с автомобилем "Пежо".
От удара автомобиль "ВАЗ" вынесло на левую полосу, где автомобиль сбил женщину 1953 г.р., а затем вылетел на встречную полосу.
В результате ДТП пострадавшая получила травмы и была госпитализирована.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится административное расследование.
Фото: пресс-служба ГАИ