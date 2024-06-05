Во Владимире на пешеходном переходе сбили 71-летнюю женщину 4 июня 2024 года в 15.00 на улице...

Во Владимире на пешеходном переходе сбили 71-летнюю женщину4 июня 2024 года в 15.00 на улице Ерофеевский спуск в городе Владимире произошло дорожно-транспортное происшествие.Как сообщает старший инспектор отдела ГАИ г. Владимира Алена Бусько, 19-летний водитель легкового автомобиля "ВАЗ", ехавшийсо стороны улицы Муромской не снизил скорость перед нерегулируемым пешеходным переходом и столкнулся с автомобилем "Пежо".От удара автомобиль "ВАЗ" вынесло на левую полосу, где автомобиль сбил женщину 1953 г.р., а затем вылетел на встречную полосу.В результате ДТП пострадавшая получила травмы и была госпитализирована.По факту дорожно-транспортного происшествия проводится административное расследование.Фото: пресс-служба ГАИ