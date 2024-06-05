Пожар вспыхнул сегодня в половину одиннадцатого утра в доме №5 на улице Каманина. В это время в квартире никого не было. Дым заметила соседка, она вызвала спасателей. Как сообщили в МЧС, на

Пожар вспыхнул сегодня в половину одиннадцатого утра в доме №5 на улице Каманина. В это время в квартире никого не было. Дым заметила соседка, она вызвала спасателей. Как сообщили в МЧС, на борьбу с огнем отправились 16 человек личного состава и 5 единиц техники. Спасатели эвакуировали из дома 20 человек, обошлось без пострадавших. Площадь пожара