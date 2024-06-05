Во Владимире прошло первое заседание оргкомитета народного смотра - Самая красивая...

Во Владимире прошло первое заседание оргкомитета народного смотра - "Самая красивая деревня"Населенные пункты во владимирской глубинке вновь поборются за звание "Самой красивой". Конкурс - юбилейный, десятый по счёту.Вячеслав Картухин - заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области, председатель оргкомитета конкурса "Самая красивая деревня":- Конкурс очень любят жители Владимирской области. Более 500 населенных пунктов за эти годы приняли участие в нашем конкурсе, получили многочисленные награды. Средства, которые были завоеваны, - направлены на улучшение инфраструктуры.Напомним, организаторы конкурса "Самая красивая деревня"- инициативная группа общественников при поддержке губернатора Владимирской области Александра Авдеева и региональный координационный совет сторонников партии "Единая Россия".По итогам смотра назовут обладателей гран-при, а также первого, второго и третьего мест в каждой из групп. Гран-при составит 200 тысяч рублей, за первые три места предусмотрены денежные призы в размере 100, 50 и 30 тысяч соответственно.Новшество этого года - проведение отдельного конкурса "Битва титанов" - для обладателей гран-при прошлых лет. Они будут соревноваться вне общего зачёта. Победитель "Битвы титанов" получит 250 тысяч. Особое внимание жюри уделит историко-культурным достопримечательностям конкурсантов, их состоянию, общему облику деревни, активности жителей в деле развития своей малой родины. Самые красивые деревни назовут в сентябре.Евгений Фёдоров - генеральный директор "Киржачской типографии", член оргкомитета конкурса "Самая красивая деревня", депутат Законодательного Собрания Владимирской области:- Когда мы будем заезжать в деревню, мы постараемся максимально посмотреть населенный пункт, и при этом мы рекомендуем всем, кто будет презентовать свой населенный пункт, "упаковать" в презентацию своей деревни самые яркие истории...Особенность этого года- яркая подача, пусть это будет сценарий, работа работников культуры.