Об этом рассказали представители регионального Правительства.

Во Владимире прошёл экофестиваль «Дети за сохранение природы». Об этом рассказали представители регионального Правительства.«Ребята решали различные экологические задачи, совершали квест-путешествие по дивному миру живой природы, приобщались к процессам сохранения и приумножения здоровья окружающей среды», – рассказали в пресс-службе.В конце мероприятия детей ждал интерактивный мастер-класс и торжественное награждение всех участников. Проведение экофестиваля стало возможным благодаря «Экорегиону» и сотрудникам «Патриаршего сада».