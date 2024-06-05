Во Владимире стартует проект по интеграции трудовых мигрантов Спорт - как способ укрепления...

Во Владимире стартует проект по интеграции трудовых мигрантовСпорт - как способ укрепления межнациональных отношений. Во Владимире стартует новый проект, направленный на интеграцию трудовых мигрантов в культурное, языковое и образовательное пространство .В декабре прошлого года Министерство внутренней политики области объявило конкурс социальных проектов, направленных на укрепление государственности и межнационального единство.Победителем стал проект - "Спортивные и культурные практики, как средство межнациональной интеграции трудовых мигрантов". Он реализуется совместно с федерацией регби региона, администрацией областной столицы и Владимирским госуниверситетом.В календаре проекта - ближайшие события - Дни культуры Узбекистана и Таджикистана.Роман Мусихин - депутат совета народных депутатов г. Владимира, президент федерации регби Владимирской области:- Проект направлен на спортивные и культурные практики, как средство межнациональной интеграции трудовых мигрантов в городе Владимире и Владимирской области. Реализация предлагаемых нами мероприятий будет способствовать созданию более комфортных условий трудовых мигрантов, обеспечения более успешной социализации.