В ходе следствия установлено, что бригадир допустил пьяного подопечного к работе.

Как сообщает пресс-служба СледКома Владимирской области, весной 2021 года произошёл инцидент в региональной столице на улице Луначарского. Подсудимый руководил работой на тепловых сетях.Во время следственных мероприятий выявлено, что фигурант допустил к работе пьяного сотрудника без страховочных приспособлений и без предварительной оценки колодца. В результате ряда пренебрежений техникой безопасности началась утечка горячей воды, которая оставила термические ожоги на теле пострадавшего. Повреждения оказались несовместимы с жизнью.Суд вынес приговор в виде двух лет заключения и двух лет испытательного срока.