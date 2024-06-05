Во Владимирской области тепловоз смертельно травмировал женщину на железной дороге В минувшие...

Во Владимирской области тепловоз смертельно травмировал женщину на железной дорогеВ минувшие выходные на перегоне станций Бельково-Карабаново Владимирской области тепловозом смертельно травмирован человек."Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа Северного линейного управления МВД России на транспорте установила, что 46-летняя местная жительница находилась на железнодорожных путях и употребляла алкогольные напитки", - рассказали в пресс-службе транспортной полиции.Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Фото: fusion brain, платформа для генерации изображений