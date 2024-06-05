На Владимирскую область обрушились гроза и шквалистый ветер, порывы которого достигали 18 метров в секунду.

На Владимирскую область обрушились гроза и шквалистый ветер, порывы которого достигали 18 метров в секунду. В ряде районов из-за буйства стихии случились перебои с электроснабжением. Об этом 4 июня губернатор региона Александр Авдеев рассказал в своём .Как отметил руководитель, областные энергетики немедленно приступили к ликвидации последствий шторма. К примеру, в Ковровском районе ураган повредил высоковольтную линию, а в Киржаче грозовые разряды дважды выводили из строя электроэнергетическую инфраструктуру.«В регионе в круглосуточном режиме функционирует оперативный штаб. Следим за ситуацией. Электроснабжение всех потребителей будет восстановлено», - написал губернатор Владимирской области.