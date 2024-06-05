Трагедия случилась в минувшие выходные, рассказали в транспортной полиции. Примерно в 14:30 на перегоне станций Бельково-Карабаново Владимирской области тепловоз смертельно травмировал
<a href="https://33live.ru/novosti/05-06-2024-vo-vladimirskoj-oblasti-zhenshhinu-raspivayushhuyu-alkogol-na-relsax-nasmert-sbil-poezd.html" target="_blank">Во Владимирской области женщину, распивающую алкоголь на рельсах, насмерть сбил поезд</a> - Трагедия случилась в минувшие выходные, рассказали в транспортной полиции. Примерно в 14:30 на перегоне станций Бельково-Карабаново Владимирской области тепловоз смертельно травмировал
[url=https://33live.ru/novosti/05-06-2024-vo-vladimirskoj-oblasti-zhenshhinu-raspivayushhuyu-alkogol-na-relsax-nasmert-sbil-poezd.html]Во Владимирской области женщину, распивающую алкоголь на рельсах, насмерть сбил поезд[/url] - Трагедия случилась в минувшие выходные, рассказали в транспортной полиции. Примерно в 14:30 на перегоне станций Бельково-Карабаново Владимирской области тепловоз смертельно травмировал