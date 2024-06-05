Трагедия случилась в минувшие выходные, рассказали в транспортной полиции. Примерно в 14:30 на перегоне станций Бельково-Карабаново Владимирской области тепловоз смертельно травмировал

Трагедия случилась в минувшие выходные, рассказали в транспортной полиции. Примерно в 14:30 на перегоне станций Бельково-Карабаново Владимирской области тепловоз смертельно травмировал местную жительницу. На место сразу же прибыла следственно-оперативная группа Северного линейного управления МВД России на транспорте. Полицейские установили, что женщина отдыхала на железнодорожных путях. Из пресс-релиза Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному округу