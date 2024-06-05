Волонтеры регионального отделения «Народного фронта» бьют тревогу – бульвар и детская площадка в Покрове находятся в плачевном состоянии. Качели сломаны и представляют угрозу, а из

Волонтеры регионального отделения «Народного фронта» бьют тревогу – бульвар и детская площадка в Покрове находятся в плачевном состоянии. Качели сломаны и представляют угрозу, а из лавочек и вовсе торчат саморезы. Активисты выезжали на место, чтобы лично проверить состояние бульвара «Дружба народов», где отдыхают семьи с детьми. Волонтеры зафиксировали, что качели-крутилки сломаны – они могут задавить