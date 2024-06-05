С 5 июня ВТБ повышает приветственную ставку по накопительному счету – до 18%.

С 5 июня ВТБ повышает приветственную ставку по накопительному счету – до 18%. Ставка начисляется на ежедневный остаток без дополнительных условий в течение трех календарных месяцев. Об этом сообщил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер в рамках ПМЭФ-2024.Кроме того, для всех владельцев накопительного ВТБ-счета, которым не доступен приветственный период, банк предоставил дополнительную возможность получить до 16% годовых при оплате товаров и услуг с помощью любой дебетовой или кредитной карты ВТБ. Максимальная ставка в этом случае доступна клиентам с пакетом услуг «Прайм», которые получают заработную плату или пенсию в ВТБ и совершили покупки по картам банка на сумму от 200 000 рублей.По накопительному ВТБ-счету также сохраняются преференции для пенсионеров и зарплатных клиентов, которые получают надбавку +2 п.п. к базовой ставке.«С сегодняшнего дня максимальная доходность по накопительному счету в рублях для новых клиентов составит 18% годовых. Кроме того, мы значительно улучшили предложение и для действующих клиентов, предоставив им возможность получить повышенный процент при активных транзакциях по картам ВТБ. Таких ставок на рынке по накопительным счетам с начислением процентов на ежедневный остаток практически нет. Этот инструмент является прекрасным дополнением к классическому вкладу, позволяя и получить высокий процент, и не фиксировать на счете деньги, которые могут понадобиться в ближайшее время», – прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер.Клиенты ВТБ открыли более 2,8 млн накопительных ВТБ-счетов с момента его запуска в конце прошлого года, а сформированный ими портфель составил 1 трлн рублей. Это 14% от общего объема рублевых пассивов банка. Средний «чек» одного ВТБ-счета составляет более 350 тыс. рублей.Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.Реклама.