ВТБ запускает собственное платежное приложение ВТБ Pay для безналичной оплаты.

ВТБ запускает собственное платежное приложение ВТБ Pay для безналичной оплаты. На первом этапе клиенты смогут оплачивать платежи с сайта и приложения Госуслуг, а до конца года пользователям будут доступны онлайн и офлайн-покупки с помощью смартфона. Об этом в рамках ПМЭФ-2024 сообщил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса Ростислав Яныкин.Функциональность оплаты по ВТБ Pay будет появляться у клиентов банка поэтапно в течение 2024 года. С июня пользователям станет доступна оплата различных платежей по кнопке ВТБ Pay с портала и приложения Госуслуг: так можно оплатить налоги, штрафы, госпошлины, судебные задолженности. Все платежи будут проводиться без дополнительной комиссии банка. Для того, чтобы воспользоваться сервисом ВТБ Pay, нужно выбрать в способе оплаты соответствующую кнопку и авторизоваться в ВТБ Онлайн. Платеж загрузится автоматически.Во втором полугодии банк запустит ВТБ Pay для офлайн-покупок среди пользователей смартфонов на платформе Android и для оплаты в интернет-магазинах – партнерах банка, чтобы клиенты банка могли совершать покупки без ввода реквизитов карты.«Использование платежных сервисов популярно у россиян: ими пользуется более 38%*. В 2023 году было проведено 2,8 млрд транзакций, что на миллиард больше, чем годом ранее. Внедрение платежного сервиса ВТБ Pay стало стратегической задачей для банка особенно после введения дополнительных ограничений на использование карт «Мир» российских банков в иностранных приложениях. Поэтому мы уже начали поэтапно интегрировать ВТБ Pay в повседневные финансовые операции людей. Преимущества сервиса очевидны – это безопасно, быстро и удобно – не нужно устанавливать никаких дополнительных приложений, а все оплаты производятся в пару кликов. По нашим оценкам, к концу 2024 года этим функционалом будут пользоваться свыше 300 тыс. клиентов банка ежемесячно», – заявил Ростислав Яныкин.Напомним, с 1 апреля ВТБ для всех клиентов банка отменил комиссию за выпуск платежных стикеров. Решение было принято после сообщения о том, что добавление и использование карт «Мир» российских банков в приложении Samsung Pay с 3 апреля будет недоступно.*по данным независимого исследования.Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.Реклама.