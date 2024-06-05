Жара во Владимирской области сменится грозовыми дождями и градом Ведущий специалист центра погоды...

Жара во Владимирской области сменится грозовыми дождями и градомВедущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что во второй половине недели температура будет постепенно понижаться.Он добавил, что проходящий по югу европейской части России циклон "заденет" своим северным краем.«Поэтому в четверг и пятницу возрастёт вероятность дождей, местами ливневого характера, с грозами и градом. В такой ситуации температура начнёт постепенно понижаться. В четверг ожидается +25...+27 °С, а в пятницу +22...+23 °С», - пояснил синоптик.Завтра (6 июня 2024 года) погода во Владимирской области будет с переменчивой облачностью, к вечеру возможен дождь.Температура воздуха днем до +27°C. Ночью столбик термометра опустится до +16°C.Ветер западный, 2м/с.Атмосферное давление низкое 740 - 743 мм ртутного столба.Народный прогноз на 6 июня 2024 годаНаши предки говорили: солнце при восходе за собой светлый след оставляет - к дождю. Если трава сильнее обычного пахнет - к дождю. Существовала в народе и такая погодная примета: дождливый день - к урожаю грибов.Фото: fusion brain, платформа для генерации изображений