Жара во Владимирской области сменится грозовыми дождями и градом
Ведущий специалист центра погоды...
Жара во Владимирской области сменится грозовыми дождями и градом
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что во второй половине недели температура будет постепенно понижаться.
Он добавил, что проходящий по югу европейской части России циклон "заденет" своим северным краем.
«Поэтому в четверг и пятницу возрастёт вероятность дождей, местами ливневого характера, с грозами и градом. В такой ситуации температура начнёт постепенно понижаться. В четверг ожидается +25...+27 °С, а в пятницу +22...+23 °С», - пояснил синоптик.
Завтра (6 июня 2024 года) погода во Владимирской области будет с переменчивой облачностью, к вечеру возможен дождь.
Температура воздуха днем до +27°C. Ночью столбик термометра опустится до +16°C.
Ветер западный, 2м/с.
Атмосферное давление низкое 740 - 743 мм ртутного столба.
Народный прогноз на 6 июня 2024 года
Наши предки говорили: солнце при восходе за собой светлый след оставляет - к дождю. Если трава сильнее обычного пахнет - к дождю. Существовала в народе и такая погодная примета: дождливый день - к урожаю грибов.
Фото: fusion brain, платформа для генерации изображений