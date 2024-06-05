Перед судом предстанут двое жителей города Кольчугино.

Перед судом предстанут двое жителей города Кольчугино. Мужчин обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человеку, повлёкшем по неосторожности его смерть. Об этом рассказала СУ СКР по региону.Инцидент произошёл в январе текущего года. Правоохранители выяснили, что фигуранты распивали спиртное вместе с потерпевшим. Во время застолья между мужчинами вспыхнул конфликт. Двое обвиняемых начали избивать оппонента руками и ногами. Жертва получила закрытую черепно-мозговую травму и вскоре умерла в больнице.В настоящее время уголовное дела в отношении мужчин направлено в суд.