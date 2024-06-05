Жители села Суходол Суздальского района остались без магазина и автолавки Так, похоже рассудила...

Жители села Суходол Суздальского района остались без магазина и автолавкиТак, похоже рассудила "невидимая рука рынка". Населённый пункт находится слишком близко к областному центру. Что в такой ситуации намерены предпринять жители и местные власти? Узнал Никита Тарбеев.- Работала я тут, два года я работала. Потом Калмыков дал в аренду вот этой Татьяне, которая выстроила себе дом и там магазин.В здании местного сельпо уже давно не торгуют солью и спичками. Теперь здесь офис коммерческой организации. А ведь когда-то, - рассказывает Любовь Барашкова, она была здесь продавцом.Любовь Барашкова - жительница с. Суходол:- Продукты у нас были, у нас и промышленные товары были, и химия бытовая. Ну, всё было...Сейчас на весь Сухододол - ни одного магазина: ни продуктового, ни хозяйственного. Вторая из двух торговых точек закрылась сразу после нового года.В окнах теперь просто жилого дома всё еще видны стеллажи для товаров и коробки с конфетами. После того, как уволился продавец, - рассказывают местные жители, хозяйка магазина сама встала за прилавок, но продержаться долго не смогла...Сейчас за всем необходимым нужно ехать или идти в город. До ближайшего торгового центра - три с половиной километра.Ольга Колосова - староста села Суходол:- Кончился хлеб, батон - куда бежать? Кончилась соль - езжай в город. В магазин мы ходили постоянно. Я сама на машине, затариваюсь в городе. Но в магазин каждый день - через день, потому что что-то нужно: то соль, то хлеб, то спички, то молоко, но зачем мне тащить из города молоко, если я здесь свежего куплю. А вот теперь нет такой возможности.По словам местного активиста Сергея Рябова, он пробовал вести переговоры с "Глобусом", чтобы гипермаркет пустил сюда свою автолавку, но там ответили, что Суходол находится слишком близко. Теперь на очереди другие магазины.Сергей Рябов - житель села Суходол:- Я работаю в крупном ритейле, обратились. Не только я обратился, но и многие жители обращаются, чтобы у нас построили и открыли. Одна проблема - нет земельных участков в Суходоле, поэтому мы и боимся, что не откроется у нас ничего.В администрации сельского поселения заявляют, что тоже ведут переговоры с потенциальными инвесторами, но закончатся ли они успешно, - большой вопрос.Марина Миронычева - заместитель главы муниципального образования Павловское:- Мы сейчас активизируем переписку с x5 группой, большой торговой компанией, которая управляет сетями Пятерочка, Перекрёсток, Чижик и Виктория. Сделали запросы, ждём от них ответов. Будем стараться открыть магазин.Где в Суходоле можно разместить магазин - большой вопрос номер два. Подходящих пустующих зданий нет, главная площадь села - охранная зона Тихвинской церкви. А между тем село стремительно разрастается. На бумаге здесь четыреста восемьдесят жителей, а по факту уже больше двух тысяч. Без спичек и соли под рукой.Никита Тарбеев, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".