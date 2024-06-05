Перед судом предстанет 37-летний житель Коврова.

Перед судом предстанет 37-летний житель Коврова. Мужчину обвиняют в уничтожении и повреждении чужих машин путём поджога. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Правоохранители установили, что 15 апреля гражданин из чувства мести запалил иномарку своей бывшей супруги. Машина полностью выгорела. Также от огня пострадала припаркованная по соседству легковушка.«Владелица уничтоженной огнем иномарки оценила материальный ущерб в 740 000 рублей, стоимость восстановительного ремонта автомобиля соседа превысила 390 000 рублей», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.Уголовное дело в отношении жителя Коврова передано в суд.