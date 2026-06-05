Согласовано выделение 3 млрд рублей на энергопроекты и подписан договор о цифровизации общественного транспорта.

4 июня делегация Владимирской области продолжила работу на XXIX ПМЭФ и ищет поддержку федеральных институтов для реализации ключевых проектов.На форуме согласовали, что «Россети Центр и Приволжье» направит свыше 3 млрд руб. на производственные программы во Владимирской области. Это обсудили губернатор Владимирской области Александр Авдеев и генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Борис Эбзеев.Средства будут потрачены на повышение надежности электроснабжения, модернизацию сетей и подготовку «Владимирэнерго» к пиковым нагрузкам. После зимы средняя длительность отключений сократилась на 18%, в планах ремонт более 285 км линий электропередач.Обсуждаются технологическое подключение дата‑центра, новые электротехнические производства и развитие Покровского энергоузла для фармкластера.Сбер и регион подписали соглашение о цифровизации транспорта: планируется покупка минимум 330 автобусов и троллейбусов в 2026–2030, внедрение безналичной оплаты, автоматического учета льготников, AI‑решений и организация платных и перехватывающих парковок.«Многие жители Владимирской области ежедневно пользуются общественным транспортом. От того, насколько удобно и понятно организовано движение, зависит качество жизни людей в регионе. Технологии для этого есть: от безналичной оплаты проезда и автоматического учёта льготников до умных систем управления движением. Наша задача – помочь региону внедрить эти решения так, чтобы пассажиры почувствовали перемены, а общественный транспорт стал современным, надежным и комфортным для каждого жителя», – пояснил Михаил Чачин.