Владимирской области и ещё пяти регионам (Республика Саха (Якутия), Татарстан, Хабаровский край, Курганская и Омская области) спишут задолженность по бюджетным кредитам. Распоряжение от 28

Владимирской области и ещё пяти регионам (Республика Саха (Якутия), Татарстан, Хабаровский край, Курганская и Омская области) спишут задолженность по бюджетным кредитам. Распоряжение от 28 мая 2026 года №1261-р подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Общая сумма госдолга, подлежащей списанию, составит 37,5 млрд рублей, в частности, Владимирской области простят более полумиллиарда рублей. Министр финансов Владимирской области Максим