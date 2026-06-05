Скончался выдающийся человек. Борис Николаевич Павлов – ветеран Великой Отечественной войны, Почётный гражданин города Владимира. Ему было 98 лет. Путь Бориса Николаевича начался в

Скончался выдающийся человек. Борис Николаевич Павлов – ветеран Великой Отечественной войны, Почётный гражданин города Владимира. Ему было 98 лет. Путь Бориса Николаевича начался в суровые военные годы. Получив повестку в феврале 45-го, он попрощался с матерью, родными и прошагал 50 километров по снегу до сборного пункта. После службы в резерве добровольцем отправился на Дальний Восток,