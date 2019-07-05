Супруга Павла Прилучного призналась, что в ее семье частенько возникают конфликты. Агате Муцениеце приходится выступать миротворцем в детских ссорах.

Супруга Павла Прилучного призналась, что в ее семье частеньковозникают конфликты. Агате Муцениеце приходится выступать миротворцем в детскихссорах.Избранница звезды российских сериалов призналась, что еедети – шестилетний Тимофей и трехлетняя Мия – постоянно попадают в ситуациивзаимного непонимания и обид. Артистка старается лишний раз не вмешиваться вспоры наследников, однако, если ситуация слишком уж накаляется, она помогает разрешитьконфликт."И я не знаю, если честно, братьев и сестер, у которых небыло бы конфликтов. Это нормально, это отношения людей, и родителям нужно этопонять и спокойнее к этому относиться. Я не вмешиваюсь, пока это не доходит докакого-то апогея", – говорит Агата Муцениеце.Артистка добавила, что старается держать нейтралитет. Междутем от сына звезда требует большего понимания и адекватности, так как он старше.не говорит детям, что споры – это плохо. Вместоэтого она объясняет отпрыскам, как вести переговоры и искать компромисс. "Надопросто учить их разрешать конфликт мирным путем, вот и все", – цитируетзнаменитость .Напомним, недавно рассказала, что Павел Прилучный просит родить ему третьего ребенка.Однако артистка пока к этому не готова. "С ними уже весело, можно куда-то поехать без нянь и мам на море, и дети не напрягают, с ними прикольно. И сейчас разбавить все это памперсами я не готова", – ранее говорила звезда в интервью.