Супруга Павла Прилучного призналась, что в ее семье частенько
возникают конфликты. Агате Муцениеце приходится выступать миротворцем в детских
ссорах.
Супруга Павла Прилучного призналась, что в ее семье частенько
возникают конфликты. Агате Муцениеце приходится выступать миротворцем в детских
ссорах.
Избранница звезды российских сериалов призналась, что ее
дети – шестилетний Тимофей и трехлетняя Мия – постоянно попадают в ситуации
взаимного непонимания и обид. Артистка старается лишний раз не вмешиваться в
споры наследников, однако, если ситуация слишком уж накаляется, она помогает разрешить
конфликт.
"И я не знаю, если честно, братьев и сестер, у которых не
было бы конфликтов. Это нормально, это отношения людей, и родителям нужно это
понять и спокойнее к этому относиться. Я не вмешиваюсь, пока это не доходит до
какого-то апогея", – говорит Агата Муцениеце.
Артистка добавила, что старается держать нейтралитет. Между
тем от сына звезда требует большего понимания и адекватности, так как он старше.
не говорит детям, что споры – это плохо. Вместо
этого она объясняет отпрыскам, как вести переговоры и искать компромисс. "Надо
просто учить их разрешать конфликт мирным путем, вот и все", – цитирует
знаменитость .
Напомним, недавно рассказала, что Павел Прилучный просит родить ему третьего ребенка.Однако артистка пока к этому не готова. "С ними уже весело, можно куда-то поехать без нянь и мам на море, и дети не напрягают, с ними прикольно. И сейчас разбавить все это памперсами я не готова", – ранее говорила звезда в интервью.