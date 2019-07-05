Экс-помощник президента страны, инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко приговорен Верховным судом Белоруссии к 12 годам лишения свободы. У бывшего соратника Александра Лукашенко конфискуют все имущество.

Экс-помощникпрезидента страны, инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко приговоренВерховным судом Белоруссии к 12 годам лишения свободы. У бывшего соратникаАлександра Лукашенко конфискуют все имущество.Ровнейкоосужден за получение взятки в особо крупном размере. Максимальное наказание по вменяемойэкс-помощнику Александра Лукашенко статье составляет до 15 лет лишения свободы.Также бывшийпомощник президента Белоруссии в течение пяти лет не сможет занимать должностина госслужбе, сообщается на официальном сайте суда. Отбывать наказание Ровнейкобудет в исправительной колонии усиленного режима.Ровнейко был задержан с поличным при вымогательстве иполучении взятки в размере 200 000 долларов 30 мая 2018 года. К тому моментуКГБ страны более года наблюдал за экс-помощником Александра Лукашенко,поскольку уже поступала информация о неоднократном получении им взяток в обменна благоприятное решение подведомственных чиновнику вопросов.Помимо бывшего помощники по данномуделу на два года осужден гендиректор СООО "Вестерн Технолоджиз" и председательБелорусской федерации бокса Дмитрий Тихомолов.Втянутый в громкий скандал 5 июня2018 года уволил Ровнейко с должности своего помощника. Комментируя задержание,президент Белоруссии заявил, что "он вел себя как настоящий бандит".