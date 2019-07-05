Экс-помощник
президента страны, инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко приговорен
Верховным судом Белоруссии к 12 годам лишения свободы. У бывшего соратника
Александра Лукашенко конфискуют все имущество.
Экс-помощник
президента страны, инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко приговорен
Верховным судом Белоруссии к 12 годам лишения свободы. У бывшего соратника
Александра Лукашенко конфискуют все имущество.
Ровнейко
осужден за получение взятки в особо крупном размере. Максимальное наказание по вменяемой
экс-помощнику Александра Лукашенко статье составляет до 15 лет лишения свободы.
Также бывший
помощник президента Белоруссии в течение пяти лет не сможет занимать должности
на госслужбе, сообщается на официальном сайте суда. Отбывать наказание Ровнейко
будет в исправительной колонии усиленного режима.
Ровнейко был задержан с поличным при вымогательстве и
получении взятки в размере 200 000 долларов 30 мая 2018 года. К тому моменту
КГБ страны более года наблюдал за экс-помощником Александра Лукашенко,
поскольку уже поступала информация о неоднократном получении им взяток в обмен
на благоприятное решение подведомственных чиновнику вопросов.
Помимо бывшего помощники по данному
делу на два года осужден гендиректор СООО "Вестерн Технолоджиз" и председатель
Белорусской федерации бокса Дмитрий Тихомолов.
Втянутый в громкий скандал 5 июня
2018 года уволил Ровнейко с должности своего помощника. Комментируя задержание,
президент Белоруссии заявил, что "он вел себя как настоящий бандит".