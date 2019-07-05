Журналистка сделала откровенное признание. Тина Канделаки хочет в будущем прибегнуть к радикальному способу сохранения красоты.

Журналистка сделалаоткровенное признание. Тина Канделаки хочетв будущем прибегнуть к радикальному способу сохранения красоты.Телеведущаявысказалась на тему красоты. Она считает, что в хирургическом способеподдержания молодости нет ничего предосудительного.ТинаКанделаки заявила, что планирует сделать пластическую операцию.По ее словам, это произойдет, когда другие способы уже не будут эффективны.При этом телезвезда отметила, что пока к пластической хирургиине прибегала, сообщает Passion.ru.Тина Канделаки тщательноследит за своей внешностью. Знаменитость, помимо кремов, масоки сывороток, делает фракционное омоложение лица, шеи и зоны декольте.Кроме того, она использует такие процедуры, как химические пилинги, инъекциикрасоты и плацентотерапия. "Из аппаратных процедур люблю фракционноелазерное омоложение лица, шеи и зоны декольте", – призналась журналистка.Вместес тем, уверена, что "красота начинается в голове". Чтокасается питания, то, по словам Тины Канделаки, она себе не отказывает во вкусном.Ее меню состоит из блюд, в которых много зелени, рыбы, киноа и других полезныхингредиентов.Следити за своей фигурой. "Мне вполне удается преодолевать лень ирегулярно приходить в зал. Я дисциплинированно выполняю программу, котораяучитывает состав тела и мою работоспособность", – поделилась телеведущая.