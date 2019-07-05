Татьяна Арнтгольц решилась на радикальный шаг. Популярная актриса сделала головокружительный прыжок с девятиэтажного дома.

Татьяна Арнтгольц решилась на радикальный шаг. Популярная актриса сделала головокружительный прыжок с девятиэтажного дома.Татьяна Арнтгольц боится высоты, но все равно пошла на риск. Это случилось на съемках фильма "25-ый час" – нового проекта Первого канала, где артистка исполняет главную роль журналистки Анны Громовой."На съемках было много трюковых сцен, поэтому были моменты, когда мне хорошенько пощекотали нервы. Я вообще боюсь высоты, а там была сцена, когда мы падаем с девятиэтажного дома: без нас нельзя было это снять, поэтому нас подвесили на огромные тросы, и потом мы снимали падение. Это было очень страшно. В жизни я, конечно, никогда бы этого не сделала", – призналась татьяна Арнтгольц.Картина строится вокруг способности героини в экстремальных ситуациях возвращаться на час назад, чтобы исправить события. Актриса рассказала, что ее Аня пытается кого-то спасти, поэтому жанр этого фильма – фантастически-криминальная драма."Сама по себе моя Аня – человек, увлеченный своей работой, профессией, и, наверное, именно поэтому у нее рушится ее личная жизнь. Она перфекционист в своем деле и правдолюб. Вообще каждая серия связана с правдой, которую героиню пытается найти и доказать", – объяснила актриса.Интересно, что у фильма необычная концовка. в беседе с так ее прокомментировала: "Я философски смотрю на этот финал, потому что считаю, что если человеку дается особенный дар, то за него нужно будет заплатить, и плата будет немалой. Моя героиня как отважная девчонка взяла на себя эту ответственность, и поэтому у нее появился шанс начать жизнь заново".