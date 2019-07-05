В этот раз по статье 278 Трудового кодекса Российской Федерации

В этот раз по статье 278 Трудового кодекса Российской ФедерацииГенерального директора владимирского телеканала «Губерния-33» Александра Орлова снова уволили. В этот раз по статье 278 Трудового кодекса Российской Федерации.Александр Орлов отметил, что «оставляет за собой возможность подать иск в суд» по поводу своего увольнения.Интересно то, что совсем недавно, 14 июня, Александра Орлова восстановили в должности гендиректора телеканала «Губерния-33» решением Октябрьского районного суда.