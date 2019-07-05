Кроме того, бывший директор «Автоприбора» заплатит штраф в размере 700 тысяч рублей

Кроме того, бывший директор «Автоприбора» заплатит штраф в размере 700 тысяч рублейБывшего гендиректора «Автоприбора» Алексея Мельникова признали виновным в мошенничестве и растрате вверенного имущества.Ряд важных свидетелей по делу скрылись, в том числе старший сын Мельникова – Пётр. Его обвиняют в обналичивании не менее 500 миллионов рублей. В результате Петра Мельникова задержали в Литве.Судебное следствие по делу продлилось год, Алексей Мельников отрицал свою вину, крайне негативно высказывался в адрес следствия, демонстрируя завышенную самооценку.С 2011 года Мельников действовал против интересов завода «Автоприбор» и его сотрудников. Своими действиями Мельников причинил ущерб в размере более миллиарда рублей.Приговором Фрунзенского района суда ему назначили наказание в виде 4,5 лет лишения свободы со штрафом в размере 700 тысяч рублей.