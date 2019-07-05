8 июля юбилей Дианы Арбениной. Певице исполнится 45 лет. Накануне юбилея она согласилась провести экскурсию по своему дому и дать интервью ведущему Андрею Малахову.

8 июля юбилей Дианы Арбениной. Певице исполнится 45 лет. Накануне юбилея она согласилась провести экскурсию по своему дому и дать интервью ведущему Андрею Малахову.Шоумен явился на порог к исполнительнице не с пустыми руками. Диане он вручил букет красных роз, дочке Марте – футбольный мяч, а сыну Артему – конструктор. "Они очень на меня похожи, но сейчас смущаются. Обычно они так себя не ведут. Они крутятся здесь волчками", – отметила Арбенина.На участке исполнительницы два строения. Первое – это огромный особняк, второе – студия звукозаписи. "Вместо того, чтобы построить маленькую студию, мы построили вот такой дом! Тут даже жить можно", – смеется звезда.Она отметила, что пока постройка не завершена, но, тем не менее, там уже проходят репетиции. "Деньги на нее мы собирали. Был кирпич – лот. Их покупали. Когда все будет готово, на стене из кирпичей появятся фамилии тех людей, которые их купили. Я сама купила пару кирпичей, подумала, что там могут быть имена моих друзей, которых уже нет и по которым я тоскую", – рассказала Диана.Артистка оказалась гостеприимной хозяйкой. Она пригласила Малахова на обед, во время которого рассказала про борьбу с наркозависимостью. Она вспоминает, что ей это далось очень тяжело. Но однажды, пропустив концерт, она обнаружела кучу цветов возле двери в гримерку."Я осознала, что меня ждет. Это смерть и это жутко", – с ужасом призналась Арбенина.На первом этаже особняка гостинная и кухня. На втором кабинет с личной библиотекой. Также в доме есть две раздельные детских комнаты и ванная с графитной стеной, на которой заботливая мать оставляет милые послания своим малышам.