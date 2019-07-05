Бразильский защитник футбольного ЦСКА Родриго Бекао в нынешнее трансферное окно покинет клуб. Арендованный армейцами футболист переберется на Апениннский полуостров и станет игроком итальянского Удинезе.

Бразильский защитник футбольного ЦСКА Родриго Бекао в нынешнее трансферное окно покинет клуб. Арендованный "армейцами" футболист переберется на Апениннский полуостров и станет игроком итальянского "Удинезе".В ЦСКА Бекао выступал на правах аренды, а по контракту он принадлежит бразильской "Байе". У московского клуба было приоритетные право выкупа бразильцы, но красно-синие не смогли договориться с ним по условиям полноценного контракта."Между ним и "Удинезе" существует договорённость, и теперь Бекао отправится в Италию, — приводит слова президента "Байи" Гилерме Белинтани Спорт24.Ru со ссылкой на GloboEsporte. — "Байя" получит за трансфер 1,4 миллиона евро".Напомним, что Бекао перешёл в ЦСКА летом 2018 года. За время выступлений за столичный клуб он провел 36 матчей во всех турнирах. Отметим, что на данный момент профиль игрока на официальном сайте ЦСКА отсутствует.