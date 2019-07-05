Все знают, что у Эвелины Бледанс есть 7-летий сын Семен с особенностями развития. Но как-то ушло в тень, что это не единственный ребенок актрисы. И его появление на странице в социальной сети у знаменитой мамы для многих стало неожиданным.

Все знают, что у Эвелины Бледанс есть 7-летий сын Семен с особенностями развития. Но как-то ушло в тень, что это не единственный ребенок актрисы. И его появление на странице в социальной сети у знаменитой мамы для многих стало неожиданным.От второго брака – с израильским бизнесменом Дмитрием – 5 июля 1994 года у Эвелины родился сын Николай. И сегодня ему стукнуло 25 лет."Коленька, мой взрослый, но маленький, мой любимый первенец, я так хочу, чтоб каждый твой день был счастливым и радостным, чтоб мечты становились реальностью, и чтоб рядом были только добрые люди. – написала Эвелина на своей странице в социальной сети Instagram. - Еще вчера ты сопел маленьким носиком под моей грудью, гордо шел с гладиолусами в первый класс, а сейчас ты взрослый самостоятельный парень. Хочу уже внуков! Хочу быть бабушкой! Может в этот наш совместный юбилейный год?! (в апреле Эвелине стукнуло 50 – Прим. ред.)""Знаю, что ты не любишь светиться на этих страницах, но сегодня не может быть иначе, сегодня мои добрые подписчики будут поздравлять тебя вместе со мной", – заявила Бледанс и показало множество фотографий сына разных лет.Первенец Эвелины с 2012 года живет в Израиле. Долгое время парень категорически отказывался общаться с мамой и с ее новой семьей – он предпочел исчезнуть из жизни Эвелины, где для него не находилось места. На Земле Обетованной Николай стал приверженцем панк-культуры: сделал ирокез, выкрасив волосы в ядовито-зеленый цвет и кардинально сменил имидж, благодаря чему многие теперь считают и называют его "фриком".