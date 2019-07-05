Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки Центробанка России, или ФинЦЕРТ, нашел новый способ мошенничества с переводами денег от одного клиента другому.

Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки Центробанка России, или ФинЦЕРТ, нашел новый способ мошенничества с переводами денег от одного клиента другому, сообщает пресс-служба ЦБ.Преступники обнаружили уязвимость, которая позволяла отправить деньги физическому лицу, после чего отменить операцию и снять средства со счета принимающей стороны и сохранить деньги у себя на карте.Ошибку обнаружили и устранили. Это пример оперативной работы как Центра мониторинга, так и правоохранительных органов, заявил первый заместитель главы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.