Заявление о том, что Лолита Милявская разводится с Дмитрием Ивановым, прозвучало как гром среди ясного неба. Репортеры с ног сбились, чтобы получить комментарии, в том числе у экс-супруга артистки Александра Цекало.

Заявление о том, что Лолита Милявская разводится с Дмитрием Ивановым, прозвучало как гром среди ясного неба. Репортеры с ног сбились, чтобы получить комментарии, в том числе у экс-супруга артистки Александра Цекало.Продюсер Александр Цекало был третьим супругом певицы Лолиты Милявской и единственным из пяти мужей, кому удалось прожить с ней целых 12 лет. По документам он является отцом дочери исполнительницы Евы, хотя, как уверяет Лолита, забеременела она от другого мужчины.Вполне закономерно, что репортеры, узнав о расставании Милявской и Иванова, связались с Цекало, чтобы узнать его мнение об этой ситуации. К тому же продюсер сам недавно пережил развод с матерью своих детей Викторией Галушкой.Как утверждает , Александр оказался не в курсе радикальных перемен в личной жизни Лолиты. Услышав о крахе брака, он разозлился и бросил трубку, не став комментировать эту новость.Куда разговорчивее оказался Дмитрий Иванов. Несмотря на их 11-летнюю разницу в возрасте и всевозможные пересуды, он был рядом с певицей девять лет. В интервью Лолита не раз утверждала, что обрела счастье в личной жизни. Видимо, что-то изменилось..."Это не то событие, чтобы его освещать. Это внутренняя история. Нечем бравировать. Семейная история двух людей из крови и плоти. Что-то рассказывать и выносить напоказ не считаю нужным", – цитирует Иванова .Подруга Ирина Салтыкова призналась, что новость о разводе стала для неожиданной. "На мой взгляд, это была красивая пара. Можно сказать, идеальная. Сложно говорить о том, можно было ожидать, что этот союз распадется, или нет. В жизни бывает всякое", – отметила исполнительница."Это ее решение, ее жизнь. Я не стала дотошно спрашивать ее по телефону. Однозначно у Лолиты все будет хорошо", – заявила Салтыкова порталу .